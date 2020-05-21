Сейчас, когда в регионах России введены меры самоизоляции, бизнес переживает тяжелые времена. Далеко не все компании могут функционировать удаленно, поэтому многие оказались на грани краха. Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провели опрос среди пользователей социальных сетей, которые ответили на вопрос о том, какой город они считают самым комфортным для ведения предпринимательской деятельности.

Сейчас, когда в регионах России введены меры самоизоляции, бизнес переживает тяжелые времена. Далеко не все компании могут функционировать удаленно, поэтому многие оказались на грани краха.Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провели опрос среди пользователей социальных сетей, которые ответили на вопрос о том, какой город они считают самым комфортным для ведения предпринимательской деятельности.Ниже мы расскажем о 10 самых комфортных городах для ведения бизнеса.1. Москва40,51% опрошенных проголосовали за Москву, назвав столицу самым комфортным городов для ведения бизнеса. Это неудивительно, так как Москва предоставляет огромные возможности, развитую инфраструктуру, а также доступ к самым состоятельным клиентам.2. СочиНа втором месте оказался город Сочи, за него проголосовали 15,19% опрошенных. Это крупнейший курортный город страны, важный транспортный узел, а также культурный и экономический центр на юге России.3. Санкт-ПетербургНа третьем месте оказался Санкт-Петербург. Санкт-Петербург — важный экономический, научный и культурный центр России, крупный транспортный узел.Санкт-Петербург — самый северный в мире город с населением более одного миллиона человек.4. СевастопольЗа Севастополь проголосовали 10,13% опрошенных. Севастополь не только важный курортный центр, но также и промышленный город со множеством предприятий.5. КазаньЗа столицу Татарстана проголосовали 7,59% опрошенных. Казань — крупнейший по численности населения город в Приволжском федеральном округе и на реке Волге. Это один из крупнейших экономических, научных, образовательных, религиозных, культурных и спортивных центров России.6. Ялта5,06% назвали Ялту самым комфортным городом для ведения бизнеса. Ялта – это прежде всего важный туристический центр Крыма с богатой историей и культурным наследием.7. ЕкатеринбургЕкатеринбург – важный экономический, промышленный, культурный и туристический центр Урала. Этот город занимает уникальное географическое положения, что дает возможности получить доступ как к клиентам в азиатской, так и в европейской части России.8. Ростов-на-Дону3,8% опрошенных проголосовали за Ростов-на-Дону, назвав этот город самым привлекательным для ведения бизнеса. Ростов-на-Дону — один из крупнейших экономически развитых городов юга России.9. Нижний Новгород2,53% опрошенных назвали Нижний Новгород комфортным городом для ведения бизнеса. Это важный экономический, исторический и культурный, промышленный и туристический центр Поволжья.10. КалининградЗамыкает десятку Калининград – за него проголосовали 1,27% опрошенных. Город является крупным транспортным узлом: железные и шоссейные дороги, морской и речной порты, международный аэропорт "Храброво". В Калининграде расположен штаб Балтийского флота ВМФ России. Калининград входит в число 25 крупнейших промышленных центров России.