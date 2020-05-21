В течение последнего десятилетия, начиная с 2010 года по настоящий момент, сразу после мирового финансового кризиса, экономический рост достиг невероятных показателей. Это способствовало тому, что многие люди сколотили большие состояния. Так, количество миллиардеров по всему миру выросло почти втрое, достигнув 2 095 человек, согласно списку Forbes. Общее состояние миллиардеров достигает отметки в $8 триллионов, по сравнению с $3.5 триллионами десять лет назад.

В течение последнего десятилетия, начиная с 2010 года по настоящий момент, сразу после мирового финансового кризиса, экономический рост достиг невероятных показателей. Это способствовало тому, что многие люди сколотили большие состояния. Так, количество миллиардеров по всему миру выросло почти втрое, достигнув 2 095 человек, согласно списку Forbes.Общее состояние миллиардеров достигает отметки в $8 триллионов, по сравнению с $3.5 триллионами десять лет назад.За то время выросло число миллиардеров на территории 61 стран мира.Особенно преуспела Азия. Число миллиардеров выросло особенно заметно в Китае, и в настоящее время оно достигает 389 человек, не включая 66 миллиардеров Гонконга.В 18 странах мира за это десятилетие появился один миллиардер. Это небольшие страны, такие как Непал, Танзания, Катар и другие.Ниже мы расскажем о 10 странах с наибольшим ростом числа миллиардеров за последние 10 лет.1. КитайНа первом месте оказался Китай. За последнее десятилетие экономический рост этой страны привел к тому, что число миллиардеров здесь выросло наиболее существенно. Если в 2010 году в стране проживали 64 миллиардера, то в 2020 году из число выросло до 389.2. СШАНа втором месте оказались США. Несмотря на то, что мировой финансовый кризис 2008-2009 года существенно подкосил экономику страны, в 2010-х годах началось ее восстановление. Число миллиардеров также росло: в 2010 году в США проживали 404 миллиардера, а к 2020 году их число выросло до 614.3. ГерманияЗамыкает тройку лидеров Германия. В течение последнего десятилетия стана также пережила небывалый экономический рост, являясь самой мощной экономикой еврозоны. Если в 2010 году в Германии проживали 52 миллиардера, то к 2020 году их число выросло до 107.4. ИндияВ течение последних десяти лет Индия демонстрировала небывалые показатели роста. Страна стала одной из самых быстро растущих экономик не только Азии, но и мира. Неудивительно, что в стране выросло число миллиардеров. В 2010 году в Индии проживали 49 миллиардеров, а к 2020 году их число выросло до 102.5. ГонконгНесмотря на то, что Гонконг является автономной областью, входящей в состав КНР, составители рейтинга выделили его отдельным пунктов. Так, Гонконг замыкает первую пятерку лидеров. В 2010 году там проживали всего 25 миллиардеров, а в 2020 году – уже 66.6. РоссияНе осталась в стороне и наша страна – здесь число миллиардеров за последние десять лет также выросло, причем Россия занимает шестое место по уровню роста. Так, в 2020 году в России проживал 61 миллиардер, то в 2020 году из число выросло до 99.7. БразилияСедьмое место заняла Бразилия, которая также восстанавливает экономику после мирового экономического кризиса. В 2010 году в стране проживали 18 миллиардеров, а в 2020 году их число выросло до 45.8. ФранцияВ числе лидеров также оказалась и Франция, которая является одной из крупнейших экономик еврозоны. После мирового финансового кризиса, который также оказал негативное влияние на экономику страны, Франция начала длительное восстановление. Число миллиардеров выросло с 12 в 2010 году до 39 в 2020 году.9. ШвейцарияДевятое место занимает Швейцария. Здесь в 2020 году проживали всего 11 миллиардеров, а к 2020 году их число выросло до 35.10. ИталияЗамыкает десятку лидеров Италия, которая в 2008-2009 году пострадала от мирового финансового кризиса, а сейчас, 10 лет спустя, ее экономика также оказалась в тяжелом положении, но уже из-за эпидемии коронавируса. В 2010 году в стране проживали 13 миллиардеров, а в 2020 году их число выросло до 36.