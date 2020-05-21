Помимо ваучеров взамен билетов на отмененные из-за пандемии рейсов Аэрофлот предлагает пассажирам возможность дважды поменять даты и направление по купленным до 1 мая билетам.

Коронавирус нарушил планы многих россиян на отдых: с конца марта Россия полностью приостановила регулярное и чартерное авиасообщение на фоне распространения коронавирусной инфекции."Аэрофлот", ранее предлагавший клиентам ваучеры вместо денег в качестве компенсации за билеты на отмененные рейсы, расширил меры поддержки пассажиров: теперь они могут дважды поменять даты и направление по купленным до 1 мая билетам без каких-либо штрафов. При этом, если в первый раз переоформление на рейсы до 31 декабря этого года не затронет ни маршрут, ни класс обслуживания, не будет и никаких доплат даже за разницу в тарифах, если таковая будет. Если же коррективы будут более масштабными, стоимость первоначальных авиабилетов будет принята в счет оплаты новых, но за разницу придется уже заплатить.Авиаперевозчик предлагает также различные скидки на новые перелеты: они варьируются в зависимости от ситуации с предыдущим рейсом и классом обслуживания.Из-за пандемии авиаперевозчики были вынуждены отменить сотни тысяч рейсов. В апреле совокупная загруженность российских авиакомпаний сократилась больше чем на 8 с половиной миллионов человек.