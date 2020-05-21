Россия может избежать ярко выраженной второй волны коронавируса. Такое мнение в интервью каналу Россия 24 высказал Виктор Малеев, советник директора по научной работе НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Россия может избежать ярко выраженной второй волны коронавируса. Такое мнение в интервью каналу "Россия 24" высказал Виктор Малеев, советник директора по научной работе НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.Об этом свидетельствует отсутствие явного пика, а также плавное повышение числа зараженных. Кроме того, прирост инфицированных стабилен, без больших колебаний в сторону увеличения. Виктор Малеев также объяснил прогнозы властей о том, что в этом месяце количество умерших относительно заболевших может начать расти."Обычно результат по летальности запаздывает, он отражает прошедшую ситуацию. Сегодня уже меньше, значит летальность должна быть меньше через 5-7 дней, это средний инкубационный период. Вот через 5-7 дней будем надеяться, что подобной летальности уже не будет", — говорит академик Виктор Малеев.Всего в столице умерших с коронавирусной инфекцией — 1794 человека, в целом по России почти три тысячи смертей. Всего в стране зафиксировано почти 309 тысяч случаев заражения. Больше 85 тысяч человек выздоровели.При этом последние несколько дней число зараженных снижается. И впервые с начала эпидемии в России тех, кто поправился за сутки, больше, чем вновь зараженных. По данным Роспотребнадзора, в стране провели уже более семь с половиной миллионов тестов на COVID-19.