Военнослужащие Минобороны России возвели полевой обсервационный лагерь в Красноярском крае. Мобильный госпиталь и обсерватор на две тысячи койко-мест построили по поручению Владимира Путина.

Военнослужащие Минобороны России возвели полевой обсервационный лагерь в Красноярском крае. Мобильный госпиталь и обсерватор на две тысячи койко-мест построили по поручению Владимира Путина.Ранее стало известно о массовом заражении коронавирусом на крупнейшем золотодобывающем предприятии. Тест на COVID оказался положительным у 866 человек. Чтобы предотвратить распространение инфекции, в Северо-Енисейский район Красноярского края на самолете доставили спецтехнику.На месте работают более четырехсот военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов. сообщает телеканал "Россия 24".