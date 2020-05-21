Юлия Барановская с тремя детьми — 14-летним Артемом, 12-летней Яной и семилетним Арсением находится на самоизоляции. Ведущая продемонстрировала, как они проводят время.

Юлия Барановская с тремя детьми —14-летним Артемом,12-летней Яной исемилетним Арсениемнаходится на самоизоляции. Ведущая продемонстрировала, как они проводят время.Телезвезда выложила всвоем инстаграм-аккаунте ролик, на котором ее подросший сын Арсений играет назагородном участке в футбол. Судя по азарту, с которым мальчишка гоняет мяч,это одно из его любимых занятий. Причем, делает он это в шлепках.Реакция фолловеров незаставила ждать. Многие подчеркнули, что ребенок унаследовал талант игрыв футбол от своего отца.Напомним, послеразвода с Юлией Барановской Андрей Аршавин практически не принимал участие ввоспитании наследников. Лишь в январе минувшего года впервые запять лет спортсменпредпринял попытку наладить отношения с детьми.Как писали "Дни.ру", вконце марта этого года экс-возлюбленный подал иск в суд с требованием уменьшить алименты на троих детей. Футболистпрокомментировал свой поступок тем, что находится в трудной финансовой ситуациии не может перечислять ежемесячно более 300 тысяч на одного ребенка.