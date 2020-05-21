Власти Германии приняли решение освободить Северный поток от норм Газовой директивы ЕС. Это означает, что идущий из России трубопровод продолжит работать на полную мощность. А директива ЕС предполагала, что труба должна быть заполнена российским газом лишь наполовину.

Власти Германии приняли решение освободить "Северный поток" от норм Газовой директивы ЕС. Это означает, что идущий из России трубопровод продолжит работать на полную мощность. А директива ЕС предполагала, что труба должна быть заполнена российским газом лишь наполовину.Теперь, как решили в Берлине, правила Евросоюза не будут распространяться на "Северный поток" в течение ближайших 20 лет. Но судьба "Северного потока-2" еще не решена, отмечает телеканал "Россия 24". 20 мая 2020 года суд ЕС отклонил иск компаний-операторов обоих трубопроводов, которые требовали не применять к себе Газовую директиву Евросоюза.Действие директивы правительства Германии начинается с 12 декабря 2019 года. Отмечается, что газопровод компании Nord Stream AG внес вклад в безопасность поставок и не нанес вреда конкуренции на европейском внутреннем газовом рынке."Северный поток" имеет протяженность 1224 километра. Его мощность 55 миллиардов кубометров в год. Газопровод был введен в строй в ноябре 2011 года. По газопроводу было прокачано более 345 миллиардов кубометров газа.