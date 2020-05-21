Бывший пакистанский теннисист Айсам-уль-Хак Куреши, входивший в свое время в первую десятку парного рейтинга, решил организовать благотворительный аукцион. Все деньги, вырученные на нем, пойдут на борьбу с голодом в Пакистане.

Бывший пакистанский теннисист Айсам-уль-Хак Куреши, входивший в свое время в первую десятку парного рейтинга, решил организовать благотворительный аукцион. Все деньги, вырученные на нем, пойдут на борьбу с голодом в Пакистане.В благотворительном аукционе приняли участие многие звезды тенниса. Среди них оказались и россияне – Мария Шарапова с Даниилом Медведевым. Первая выставила на торги две пары кроссовок, а второй – ракетку, которой он играл в финале US Open-2019, сообщает Sports.ru.Первая ракетка мира Новак Джокович пожертвовал свою футболку. В ней он выиграл финал Australian Open-2011. Победитель Итогового турнира АТР грек Стефанос Циципас отдал ракетку с автографом. А Роджер Федерер и Рафаэль Надаль расстались с памятными футболками.Отмечается, что благотворительный аукцион продлится два дня.