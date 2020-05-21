Мировой тираж такой спецверсии будет ограничен и России достались всего несколько штук.

Мировой тираж такой спецверсии будет ограничен и России достались всего несколько штук.BMW открывает российские продажи лимитированной серии купе M4 Edition ///M Heritage. Внешне такие машины отличают новые цвета кузова, специально созданные для этой серии. Автомобили окрашены в цвета логотипа BMW M GmbH: Laguna Seca Blue, Velvet Blue и Imola Red. С момента основания спортивного отделения BMW Motorsport GmbH в 1972 году эти три цвета украшали гоночные автомобили на базе BMW 3.0 CSL.В салоне - карбоновые вставки, порядковый номер машин и двухцветные кожаные сиденья M с отверстиями в спинках и тиснением "Edition ///M Heritage". Цвета обивки кресел и прострочки сделаны в цвет кузова.Купе лимитированной серии имеют шестицилиндровый рядный 3-литровый турбомотор отдачей 450 л.с. и 550 Нм. У купе кованые 20-дюймовые диски серого цвета с шинами 265/30 ZR20 спереди и 285/30 ZR20 сзади.Всего BMW M GmbH выпустит 750 таких купе, 10 из которых предназначены для российского рынка. Для российских клиентов предназначены по 4 купе цвета Laguna Seca Blue и Velvet Blue, а также 2 автомобиля оттенка Imola Red.Автомобили уже находятся в России по цене 7 250 000 рублей.Для BMW M GmbH выпуск всевозможных спецверсй уже стал привычным делом, к тому же такие машины позднее будут представлять коллекционную ценность. Так, в 2009 году сделали лимитированную серию BMW M3 Edition четвертого поколения модели. В 2012 году появился BMW M3 DTM Champion Edition тиражом 54 автомобиля в честь возвращению BMW в кузовной чемпионат DTM.В 2016 году вышла спецверсия BMW M4 DTM Champion Edition в честь чемпионского титула пилота Марко Виттманна в DTM. Тираж - 200 штук. И в том же году в честь 30-летия "горячей" BMW M3 появилась версия "30 Years M3" тиражом 500 экземпляров. В 2018 году концерн представил серию BMW M4 Convertible Edition 30 Years, выпустив 300 машин.