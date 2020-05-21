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<a href="https://33live.ru/novosti/21-05-2020-byvshij-muzh-lolity-milyavskoj-gospitalizirovan-s-tyazhelymi-travmami.html" target="_blank">Бывший муж Лолиты Милявской госпитализирован с тяжелыми травмами</a> - Недавно наконец завершился бракоразводный процесс между Лолитой Милявской и ее пятым мужем Дмитрием Ивановым. А теперь стало известно о несчастье, которое случилось с мужчиной.