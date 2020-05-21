Темпы восстановления спроса на нефть в Китае и во всем мире могут быть сформированы в результате совещаний по установлению политики в Китае, которые начнутся в пятницу и на которых будет намечен дальнейший курс для экономики Китая, пораженной пандемией коронавируса.

Темпы восстановления спроса на нефть в Китае и во всем мире могут быть сформированы в результате совещаний по установлению политики в Китае, которые начнутся в пятницу и на которых будет намечен дальнейший курс для экономики Китая, пораженной пандемией коронавируса.Ожидается, что Народный национальный конгресс, важнейшее ежегодное мероприятие по установлению политики в Китае, решит, какой стимул необходим экономике, замедлившейся во время пандемии COVID-19. По мнению Bloomberg News, многие потенциальные решения по поддержке инфраструктуры, железных дорог и других секторов могут повысить спрос Китая на нефть, топливо, сталь, медь.Расходы на приоритетные области — технологии, транспорт и энергетическая инфраструктура — могут достичь $205 миллиардов в 2020 году, говорится в отчете BNEF.Если Китай усилит стимулы экономики, которая сократилась на 6,8% в I квартале во время вспышки коронавируса в стране, промышленная активность ускорится. В таком случае понадобится больше нефтепродуктов, например дизельного топлива.Китай уже поддержал свою экономику. Однако ожидается, что на ежегодном совещании будет объявлено о дополнительных стимулах, особенно с учетом высокого уровня безработицы. Также он собирается поставить цели экономического роста в этом году.В апреле в китайской экономике были отмечены признаки восстановления после минимумов в начале этого года. Например, в промышленном производстве зафиксировано первое увеличение в 2020 году согласно данным Национального бюро статистики и Caixin Global.В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что спрос на нефть в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, восстановился на уровне, отмеченном до кризиса коронавируса.Когда страна начала выходить из карантина, длившегося не один месяц, китайские нефтеперерабатывающие заводы увеличили показатели переработки в апреле на 11%, или на 13 млн баррелей в сутки, по сравнению с показателями апреля 2019 года.