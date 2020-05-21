По сравнению с аналогичным периодом 2019 года цены на недвижимость в Лондоне выросли на 4,7%. Однако тенденция затронула только британскую столицу - в других регионах средние показатели гораздо ниже.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года цены на недвижимость в Лондоне выросли на 4,7%, сообщает Financial Times со ссылкой на Управление национальной статистики Великобритании.При этом средние цены на жилье в масштабах всей страны продемонстрировали в марте рост на 2,1%, после февральского 2%. Дом в Лондоне в среднем стоил в марте 486 тысяч фунтов стерлингов. При том что средний ценник по Великобритании в целом оказался вдвое меньше: £ 232 тысяч.Впрочем, апрельские результаты, по всей видимости, нивелируют предыдущий рост. Пока Управление еще только собирает данные: процесс затрудняется неразберихой с данными по транзакциям, начавшейся из-за вводимых ограничений еще в марте. Это же, кстати, делает мартовскую статистику не совсем корректной. Но, как отмечает FT, период жестких ограничений привел к тому, что британский рынок недвижимости не просто замер: часть продавцом просто отозвала свои предложения, сняв дома с продажи.