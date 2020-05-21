В Челябинской области стражи порядка увлеклись погоней за пьяным водителем и сбили на пешеходном переходе женщину. Пострадавшую доставили в больницу, инспекторов ДПС ждет проверка.

В Челябинской области стражи порядка увлеклись погоней за пьяным водителем и сбили на пешеходном переходе женщину. Пострадавшую доставили в больницу, инспекторов ДПС ждет проверка, сообщили в региональном управлении МВД.Авария произошла около пяти часов вечера по местному времени (три дня по Москве) 20 мая на улице Гагарина в Троице. Полицейские вслед за нарушителем попытались проскочить перекресток на красный сигнал светофора, но не заметили переходившую проезжую часть женщину.Удар оказался сильным — пострадавшую отбросило на несколько метров вперед, подняться на ноги она не смогла. Преследование этому экипажу пришлось прекратить, стражи порядка бросились на помощь женщине, позже ее госпитализировали.Проводится служебная проверка, по результатам которой инспекторы могут быть наказаны, невзирая на то, что во время погони были включены проблесковые маячки и сирена.