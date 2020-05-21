За прошедшие сутки жертвами коронавируса в Москве стали еще 68 пациентов. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19. По последним данным, в столице выявили 152 306 случаев ..

За прошедшие сутки жертвами коронавируса в Москве стали еще 68 пациентов. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.По последним данным, в столице выявили 152 306 случаев заражения инфекцией. Вылечились и выписались из московских больниц 36 936 человек, передает телеканал "".