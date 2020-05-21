Полузащитник сборной России Далер Кузяев может покинуть Зенит ближайшим летом. Контракт футболиста с чемпионами страны истекает в июне, и новый договор ему пока не предложен.

Полузащитник сборной России Далер Кузяев может покинуть "Зенит" ближайшим летом. Контракт футболиста с чемпионами страны истекает в июне, и новый договор ему пока не предложен.Как сообщил Чемпионат.com, Кузяев намерен продолжить карьеру в зарубежном клубе. Ранее отец Далера говорил, что футболист хотел бы продлить контракт со своим нынешним клубом.Далер Кузяев перешел в "Зенит" из "Ахмата" летом 2017 года. В Санкт-Петербурге он стал игроком сборной России, в составе которой он принимал участие в чемпионате мира 2018.