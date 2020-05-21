Подмосковный футбольный клуб Химки может лишиться шансов сыграть в следующем сезоне в российской премьер-лиге. Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что команде Сергея Юрана до конца месяца необходимо найти деньги для участия в РПЛ.

Подмосковный футбольный клуб "Химки" может лишиться шансов сыграть в следующем сезоне в российской премьер-лиге. Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что команде Сергея Юрана до конца месяца необходимо найти деньги для участия в РПЛ."Ситуация тяжелая. Сейчас все деньги уходят на поддержку медиков и формирование коечного фонда. Без инвесторов выходить в РПЛ мы бы не хотели. Если получится утвердить финансирование до конца мая, будем играть в российской премьер-лиге, если нет – останемся в ФНЛ", – цитирует ТАСС спортивного чиновника.Напомним, что "Химки" заняли второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, которая из-за пандемии коронавируса завершила сезон досрочно. Подмосковный клуб вышел в РПЛ по спортивному принципу, однако финансовые проблемы могут лишить команду повышения в классе.