Врач и телеведущий Александр Мясников назвал бредом информацию о предназначении двух сторон одноразовых медицинских масок.

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал бредом информацию о предназначении двух сторон одноразовых медицинских масок.В социальных сетях активно обсуждается вопрос "правильного" ношения маски. Сетевые "специалисты" утверждают, что ее нужно носить белой стороной к лицу, а с целью защиты – наружу, сообщает РИА Новости.Мясников объясняет: маску можно надевать любой стороной, а микробы будут одинаково скапливаться на любой стороне. "Главное, чтобы жесткое ребро с фиксатором плотно прилегало к носу", — уточнил специалист.