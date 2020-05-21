Согласно социологическому исследованию Роскачества, 69 процентов опрошенных россиян считают, что благополучие их жизни за последний месяц ухудшилось из-за введенных ограничительных мер. Труднее всего такие перемены переживать москвичам — негативные тенденции отметили 77 процентов респондентов данной категории.
Согласно социологическому исследованию Роскачества, 69 процентов опрошенных россиян считают, что благополучие их жизни за последний месяц ухудшилось из-за введенных ограничительных мер. Труднее всего такие перемены переживать москвичам — негативные тенденции отметили 77 процентов респондентов данной категории.
Больше всего россияне скучают по живому общению — это подтвердили 56 процентов опрошенных, находящихся на самоизоляции. 30 процентов из них пытаются восполнить недостающий жизненный аспект с помощью современных электронных способов связи.
Женщинам живого общения не хватает больше всего, об этом высказались 60 процентов. Мужчины страдают от этого чуть реже (52 процента). Сложно переносит самоизоляцию молодежь (67 процентов) в возрасте 18-24 лет.
Согласно результатам исследования, большинство российских семей, находящихся на самоизоляции, живут дружно. У 44 процентов опрошенных не возникало никаких сложностей в отношениях. 23 процента отметили, что иногда им было непросто, но все же удалось адаптироваться к новым условиям.
Основным источником информации о ситуации, связанной с коронавирусом, являются новостные интернет-ресурсы. Об этом высказались 78 процентов опрошенных респондентов. На втором месте телевидение (60 процентов), на третьем социальные сети (59 процентов). Чаще всего последним источником пользуется молодежь в возрасте 18-24 лет (76 процентов). Люди в возрасте 45 лет и старше черпают новости посредством телевидения. 74 процента опрошенных высказались за то, что СМИ перенасыщены информацией о коронавирусе.
Подробнее с результатами социологического исследования можно ознакомиться на сайте Роскачества.