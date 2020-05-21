Согласно социологическому исследованию Роскачества, 69 процентов опрошенных россиян считают, что благополучие их жизни за последний месяц ухудшилось из-за введенных ограничительных мер. Труднее всего такие перемены переживать москвичам — негативные тенденции отметили 77 процентов респондентов данной категории.

Согласно социологическому исследованию Роскачества, 69 процентов опрошенных россиян считают, что благополучие их жизни за последний месяц ухудшилось из-за введенных ограничительных мер. Труднее всего такие перемены переживать москвичам — негативные тенденции отметили 77 процентов респондентов данной категории.Больше всего россияне скучают по живому общению — это подтвердили 56 процентов опрошенных, находящихся на самоизоляции. 30 процентов из них пытаются восполнить недостающий жизненный аспект с помощью современных электронных способов связи.Женщинам живого общения не хватает больше всего, об этом высказались 60 процентов. Мужчины страдают от этого чуть реже (52 процента). Сложно переносит самоизоляцию молодежь (67 процентов) в возрасте 18-24 лет.Согласно результатам исследования, большинство российских семей, находящихся на самоизоляции, живут дружно. У 44 процентов опрошенных не возникало никаких сложностей в отношениях. 23 процента отметили, что иногда им было непросто, но все же удалось адаптироваться к новым условиям.Основным источником информации о ситуации, связанной с коронавирусом, являются новостные интернет-ресурсы. Об этом высказались 78 процентов опрошенных респондентов. На втором месте телевидение (60 процентов), на третьем социальные сети (59 процентов). Чаще всего последним источником пользуется молодежь в возрасте 18-24 лет (76 процентов). Люди в возрасте 45 лет и старше черпают новости посредством телевидения. 74 процента опрошенных высказались за то, что СМИ перенасыщены информацией о коронавирусе.Подробнее с результатами социологического исследования можно ознакомиться на сайте Роскачества.