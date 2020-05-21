Находящегося в федеральном розыске Олега Раевского арестовали в Ленинградской области. Бывшего промоутера известного мастера смешанных единоборств Александра Емельяненко задержали в ходе мероприятий по делу о незаконном производстве и сбыте наркотиков.

Находящегося в федеральном розыске Олега Раевского арестовали в Ленинградской области. Бывшего промоутера известного мастера смешанных единоборств Александра Емельяненко задержали в ходе мероприятий по делу о незаконном производстве и сбыте наркотиков.В 2017 году в автомобиле Раевского правоохранители обнаружили наркотические средства, напоминает ТАСС. Тогда менеджера нескольких известных спортсменов ММА, включая Емельяненко-младшего, задержали, но затем отпустили под подписку о невыезде. Однако Раевский скрылся и был объявлен в розыск, теперь его арестовали по уголовному делу по ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств").