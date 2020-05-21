Банкротство торговых центров (ТЦ) из-за пандемии коронавируса приведет к снижению зарплаты и увольнению 6,3 миллиона человек. При самых пессимистичных прогнозах ТЦ превратятся в пустые бетонные коробки, пишет Российская газета.

Банкротство торговых центров (ТЦ) из-за пандемии коронавируса приведет к снижению зарплаты и увольнению 6,3 миллиона человек. При самых пессимистичных прогнозах ТЦ превратятся в пустые бетонные коробки, пишет "Российская газета"."Российский совет торговых центров" (РСТЦ) отмечает, что крупные ТЦ обеспечивают занятость 4 миллионов человек и выплачивают налоги в размере более 100 миллиардов руб. в год.Закрытие ТЦ из-за пандемии коронавируса поставило центры в более сложное положение, чем в кризисы 2008 и 2014 годов. По умеренно оптимистичному сценарию РСТЦ обороты ТЦ составят к ноябрю-декабрю 70-80% от докризисного уровня. Восстановление помесячной выручки до уровня, отмеченного в 2019 году, займет 9-15 месяцев после открытия.Даже при завершении карантина к началу лета ТЦ вряд ли смогут обеспечить посещаемость платежеспособных покупателей в ближайшие два-три года.Между тем Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий арендаторам в одностороннем порядке разрывать договоры аренды без выплаты неустоек, если доходы арендаторов упали более чем на 50%.ТЦ выступили резко против законопроекта, поскольку многие арендодатели уже снизили арендную плату или вообще ее отменили. При этом владельцы ТЦ несут расходы на поддержание зданий в рабочем состоянии, проводят коммунальные платежи, выплачивают зарплату, налоги и обслуживают кредиты.