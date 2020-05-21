Экспорт Южной Кореи за первые 20 дней мая упал на 20,3% по сравнению аналогичным периодом прошлого года, поскольку поставки в США и ЕС продолжали сокращаться на фоне пандемии COVID-19.

Экспорт Южной Кореи за первые 20 дней мая упал на 20,3% по сравнению аналогичным периодом прошлого года, поскольку поставки в США и ЕС продолжали сокращаться на фоне пандемии COVID-19.Однако снижение экспорта было менее резким, чем падение на 27,6% за период с 1 по 20 апреля.Импорт снизился на 16,9% по сравнению с падением на 18,5% месяцем ранее. Торговый дефицит Южной Кореи составил $2,68 миллиарда.Поставки в Китай, крупнейший торговый партнер Южной Кореи, сократились на 1,7% в годовом выражении. В то же время поставки в США упали на 27,9%, в Европейский союз — на 18,4%.Экспорт полупроводников увеличился на 13,4%, тогда как экспорт мобильных устройств и автомобилей упал на 11,2% и 58,6% соответственно.Всемирная торговая организация на этой неделе сообщила, что ее показатель торговли товарами достиг самого низкого уровня с момента начала расчетов — 87,6 по сравнению с 95,5 в феврале.Объем мировой торговли товарами, вероятно, резко сократится в первом полугодии, поскольку пандемия подрывает мировую экономику, заявила ВТО.