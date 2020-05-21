В отставку сегодня ушел глава Красногвардейского района Республики Адыгея Альберт Османов. Он сложил с себя полномочия по собственному желанию, сообщает ГТРК Адыгея.

В отставку сегодня ушел глава Красногвардейского района Республики Адыгея Альберт Османов. Он сложил с себя полномочия по собственному желанию, сообщает ГТРК "Адыгея". Депутаты проголосовали за его решение на внеочередном 35-м заседании Совета народных депутатов МО "Красногвардейский район". Исполняющим обязанности главы района назначен Тимур Губжоков.Главу республики на заседании представлял руководитель администрации и кабинета министров Республики Адыгея Владимир Свеженец. Сейчас на замещение должности главы района объявлен конкурс. 26 мая запланировано проведение следующего заседания районного Совета народных депутатов.Между тем, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба главы республики, именно в Красногвардейском районе, который возглавлял Альберт Османов, недавно была зафиксирована серьезная вспышка коронавирусной инфекции. Стало известно, что 1 мая на похоронах в одном из населенных пунктов района собралось большое количество людей. В массовом мероприятии участвовали даже жители Краснодарского края. После этого в районе было выявлено 155 заболевших COVID-19. Самое большое число заразившихся — в селах Садовое, Еленовское и Преображенское.По поручению главы республики Мурата Кумпилова в Красногвардейском районе усилены меры по профилактике распространения коронавируса. Власти контролируют соблюдение гражданами режима самоизоляции. Запрещен выезд местных жителей в соседние населенные пункты. Со стороны Кубани в Усть-Лабинском районе на границе с Адыгеей выставлены блокпосты. Об этом сообщает ГТРК "Кубань". На КПП дежурят полицейские, казаки и сотрудники местной администрации.По информации оперштаба Республики Адыгея, коронавирусная инфекция выявлена у 591 человека. 309 находятся на лечении. С начала эпидемии в республике 274 жителя республики победили болезнь, восемь человек скончались.