Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что надеется провести Олимпийские игры-2020 в Токио при участии зрителей. По мнению главы МОК, без болельщиков на стадионах теряется уникальность Олимпиады.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что надеется провести Олимпийские игры-2020 в Токио при участии зрителей. По мнению главы МОК, без болельщиков на стадионах теряется уникальность Олимпиады."Олимпийский дух состоит в единстве болельщиков. Зрители со всего мира находятся вместе на олимпийском стадионе – именно это делает Олимпиаду уникальной. Мы не хотели бы проводить Игры без зрителей", – цитирует Баха BBC.Кроме того, он заявил, что затраты на организацию Олимпиады в Токио необходимо сократить. "Кризис, возникший в мире, показал нам, что людям важны вещи первой необходимости. Это нужно иметь в виду при организации Игр в Токио", – отметил спортивный функционер.Напомним, что летняя Олимпиада-2020 в Японии была перенесена на следующий год из-за пандемии коронавируса. Соревнования должны пройти в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.