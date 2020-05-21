Организаторы Deutsche Tourenwagen Masters – самого престижного европейского чемпионата гоночных машин-прототипов, - сообщили, что готовы уже в начале лета провести предсезонные тесты на немецком автодроме Нюрбургринг. Соответственно, и чемпионат серии DTM может стартовать в июне.

Организаторы Deutsche Tourenwagen Masters – самого престижного европейского чемпионата гоночных машин-прототипов, — сообщили, что готовы уже в начале лета провести предсезонные тесты на немецком автодроме "Нюрбургринг". Соответственно, и чемпионат серии DTM может стартовать в июне.В общей сложности команды накануне официального старта состязаний сезона-2020 должны будут провести на трассе четыре дня – с 8 по 11 июня, сообщает издание Autosport.Com. В DTM, как и в других крупных гоночных турнирах нынешнего года, готовятся проводить гонки пока без зрителей и без прямого доступа на автодромы представителей прессы.Как заявили организаторы турнира, на всех автодромах будут приняты самые необходимые меры предосторожности для защиты участников. Всех сотрудников ежедневно будут проверять на наличие возможных симптомов коронавируса.