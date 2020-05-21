Google и Apple объявили о запуске системы, которая позволяет создавать приложения для отслеживания контактов с людьми, зараженными коронавирусной инфекцией

Компании Google и Apple объявили о запуске первого публичного API (Exposure Notification API), который позволяет создавать приложения для отслеживания контактов с людьми, зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19. Как уточняет TechCrunch, ранее партнеры предлагали только бета-версии API для содействия при разработке.Благодаря новой системе, которая впоследствии может быть внедрена в iOS и Android на системном уровне, пользователи смогут узнать о потенциальных контактах с заболевшими. Что важно, сами Google и Apple никаких программ не создают, а предоставляют только технические средства для разработчиков, которые те могут интегрировать в официальные приложения медицинских организаций.Участие в этой инициативе сугубо добровольное: если человек узнал, что был инфицирован, то сможет об этом сообщить. В этом случае уведомление получат все пользователи, которые установили специализированную программу от службы здравоохранения и находились рядом с зараженным в течение определенного промежутка времени.Устройства - будь то айфоны или Android-смартфоны - будут обмениваться между собой данными через протокол ближнего радиуса действия Bluetooth Low Energy (BLE). В отличие от сигналов GPS или сотовых вышек, Bluetooth не позволяет установить физическое местоположение человека.Вместо отслеживания геолокации новая система будет принимать сигналы от смартфонов поблизости с 5-минутным интервалом, а потом записывать их в базу данных. Чтобы сохранить анонимность человека, сообщившего о положительном диагнозе на COVID-19, передаваться будут не данные с его устройства, а анонимный ключ, значение которого меняется каждые 15 минут.За медучреждениями оставят возможность оценивать риск заражения COVID-19 в соответствии со своими стандартами. Задать порог, например, для продолжительности контакта или дистанции можно будет через новый API. Однако использовать его в приложениях, которые также запрашивают доступ к геолокации, Apple и Google категорически запрещают.