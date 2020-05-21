Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц...

Следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.В ходе расследования установлено, что злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, их инкассации и кассовому обслуживанию без специального разрешения. При этом они извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 7% от суммы денежных средств, поступивших на счета фиктивных организаций. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 45 миллионов рублей.По материалам сотрудников ОЭБиПК Четвертого управления МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».К уголовной ответственности привлечены четверо граждан, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело направлено в Таганский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53