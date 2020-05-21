За месяц самоизоляции россияне успели поменять предпочтения при покупке смартфонов. К такому выводу пришли эксперты Яндекс.Маркета, проанализировавшие динамику спроса на эти устройства.

За месяц самоизоляции россияне успели поменять предпочтения при покупке смартфонов. К такому выводу пришли эксперты Яндекс.Маркета, проанализировавшие динамику спроса на эти устройства.Для анализа взяли данные о том, на страницы с какими моделями в интернет-магазинах переходили пользователи Яндекс.Маркета с 1 февраля по 30 апреля 2020 года. Как считают эксперты сервиса, в апрельском рейтинге появилось много моделей, "замещающих" более дорогие аналоги. Режим самоизоляции "выбил" из первой десятки не только "доступный флагман" Samsung Galaxy S10e средней стоимостью 45 000 рублей, но и среднебюджетный Galaxy A50. На смену им, считают в Яндекс.Маркете, пришли, соответственно, Galaxy A71 6/128Gb за 30 000 рублей и Galaxy A10 за 9 000.Отметим, что сопоставлять спрос на компактный имиджевый Galaxy S10e с небольшим экраном и Galaxy A71, являющийся одним из самых больших аппаратов сегодня на рынке и скорее интересующий геймеров, кажется не вполне корректным — целевая аудитория разная. Исчезновение A50 из рейтинга объясняется скорее не сокращением бюджетов покупателей, а вымыванием из розницы этой устаревшей модели, на смену которой пришла аналогичная по стоимости, но с более продвинутыми характеристиками — Galaxy A51.Она, кстати, и лидирует в апрельском рейтинге пользовательского интереса. Как видно из таблицы, Samsung Galaxy A51 (наш обзор можно прочитать по этой ссылке) отодвинул на ступеньку ниже бестселлеры Xiaomi.Что касается обеспеченных покупателей, выбирающих смартфоны Apple, их предпочтения изменились более наглядно. Они стали экономить: вместо версии со 128 ГБ встроенной памяти стали больше интересоваться 64-гигабайтной. Разница в цене между этими версиями — примерно 5 тысяч рублей. Также в десятку вернулся выпущенный в 2018-м iPhone Xr 64 ГБ, а более дорогой iPhone Xs того же года и с тем же объемом памяти выбыл из топа.В "командном зачете" брендов с точки зрения пользовательского интереса по-прежнему лидируют устройства Xiaomi — на них пришлось 26% переходов в магазины с Яндекс.Маркета. Следом идет Samsung с 21%, а замыкает тройку Apple с 19%. Смартфонов других производителей в первой десятке как не было, так и нет.Интересно также, как колебался спрос на смартфоны за отчетный период. Минимальных значений он достиг 1 апреля — после того, как в России официально началась первая "нерабочая" неделя. После этого интерес к телефонам стал восстанавливаться и к 28 апреля превысил показатель 31 марта на 58%.