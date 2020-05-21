Мария Голубкина любит уделять время своему инстаграм-аккаунту. Актриса часто делает публикации, и некоторые из них очень веселят подписчиков. Поклонникам нравится самоирония знаменитости.

Мария Голубкина любит уделять время своему инстаграм-аккаунту. Актриса часто делает публикации, и некоторые из них очень веселят подписчиков. Поклонникам нравится самоирония знаменитости.Мария Голубкина против серьезных изменений во внешности. Она считает естественную красоту самым главным качеством. Однако на небольшие эксперименты в образе актриса все-таки готова.Недавно Мария рискнула сделать окрашивание. Теперь кончики волос у Голубкиной красного цвета. Преображением она решила похвастаться подписчикам.Знаменитость опубликовала в своем инстаграм-аккаунте видео, которое сняла в машине. Актриса пристально смотрит в камеру, разглядывая себя, и демонстративно поправляет волосы."Акт самолюбования", – написала Мария.Фолловеры у Голубкиной, очевидно, самые преданные. Никто не посмел оставить негативный комментарий под публикацией. "Добрая и простая!", "Цвет – огонь!", "Вы похорошели", "Новый цвет волос идет", – поразились подписчики.Кстати, недавно актриса решилась на еще один бьюти-эксперимент. Она приобрела патчи для губ и решила опробовать их на себе. Однако никакого результата Мария не добилась. Знаменитость не поняла, за что другие девушки хвалят патчи.