Яна Рудковская и Евгений Плющенко продолжают снимать постановочные ролики на карантине. Однако Гном Гномыч совсем не в восторге от затеи родителей.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко продолжают снимать постановочные ролики на карантине. Однако Гном Гномыч совсем не в восторге от затеи родителей.Во время самоизоляции Яна Рудковская и Евгений Плющенко не теряют времени зря. Супруги регулярно размещают в социальных сетях видеозаписи, где воспроизводят сцены из популярных фильмов, танцуют и готовят блюда.Накануне музыкальный продюсер опубликовала в "Инстаграм" ролик, где она двигается с мужем и сыном под песню группCream Soda и "Хлеб" "Плачу на техно". Внезапно мальчик уходит. "Как вы меня достали!" – срывается Гном Гномыч на родителей.Многие пользователи оценили юмор семьи. "Ура! Больше таких видео для народа", "Тащусь от вас", "Ваша семья – пример для многих!", – выразили мнение подписчики. А экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева рассказала, что ее наследник ведет себя точно так же. "Как это знакомо", – написала звезда.20 Май 2020 в 8:22 PDTРанее приняла участие в специальном выпуске ютуб-шоу "Осторожно, Собчак", где поговорила с хейтерами. Одна из оппоненток поинтересовалась у продюсера, . "Это исключено", – ответила знаменитость.