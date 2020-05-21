КамАЗ заявил о начале продаж 2-осного седельного магистрального тягача 54901 нового семейства К5, который дебютировал на московском автосалоне Комтранс в 2019 году. Назвал производитель и цену новинки.

КамАЗ заявил о начале продаж 2-осного седельного магистрального тягача 54901 нового семейства К5, который дебютировал на московском автосалоне Комтранс в 2019 году. Назвал производитель и цену новинки.У КамАЗа-54901 современная широкая 2-спальная кабина с ровным полом. По "железу" она такая же, как на Mercedes-Benz Actros MP4 (отличается салон и "лицо"), но выпускается уже не за границей, а в Набережных Челнах, по полному циклу, на совместном предприятии КамАЗа и Daimler. Из-за такого родства с "немцем" КамАЗ с такой кабиной уже получил прозвище "КамАктрос". Кстати, мы про этот грузовик ранее сделали подробное видео, которое можно посмотреть ниже или по ссылке.На этих же тягачах К5 дебютировал и новый рядный 6-цилиндровый турбодизель Р6, который КамАЗ сделал вместе с фирмой Liebherr, которая известна не только холодильниками, но и строительной техникой и собственными двигателями для нее. Компании сотрудничают еще с 70-х годов, а на либхеровских дизелях V8 спортивная команда "КамАЗ-Мастер" успешно выступает уже несколько лет.За основу был взят 12-литровый дизель Liebherr и соответствующим образом адаптирован и перенастроен под магистральный грузовик, на котором он пока развивает 450 л.с., хотя в будущем также появятся версии на 400 и 550 "сил". Сам дизель выпускается на самом КамАЗе (литье и обработка блоков с головками, изготовление коленвалов и распредвалов), а сочетается он пока только только с роботизированной 12-ступенчатой КПП ZF Traxon, которую станут выпускать на СП "ZF-Кама".КамАЗ также сообщает, что у нового тягача стоит задний ведущий мост Mercedes со "скоростной" главной парой для экономии топлива, передние и задние тормоза - дисковые, а два топливных бака на 1400 л в суме дают запас хода порядка 4,5 тысяч км. Заявленные межсервисные интервалы на грузовик - до 120 000 км, ресурс мотора - 1,2 млн км, а расход топлива "по сравнению с предыдущим поколением автомобилей семейства К4" ниже на 10% (30 л/100 км).Уже в базовой комплектации есть медиасистема с навигацией, а также комплекс спутникового мониторинга транспорта ИТИС-KамАЗ. Заявленная заводом цена на автомобиль - 7 099 200 рублей, включая сервисный контракт. Но конечную цену устанавливает официальными дилер компании. В мае-июне машины появятся в российских регионах.При этом новый грузовик попадает в госпрограмму льготного лизинга "Российский тягач": при покупке КамАЗ-54901 дают скидку на уплату первоначального взноса в размере 12,5% от цены, но не более 625 000 рублей на один автомобиль.