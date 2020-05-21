Девушка-стилист из Москвы, которая по собственной инициативе сдала тест на коронавирус, и он оказался положительным, продолжала принимать клиентов на дому. Объясняя свое решение, она сказала: Все переболеют и лучше сейчас переболеть, чем потом. Кому суждено – тот умрет.

Девушка-стилист из Москвы, которая по собственной инициативе сдала тест на коронавирус, и он оказался положительным, продолжала принимать клиентов, сообщает радио "Вести ФМ".После того, как неделю назад стал известен диагноз и ей было предписано находиться на карантине, Ирина соблюдала его лишь частично.Корреспонденту "Москвы 24" удалось записаться к ней на стрижку и укладку. При этом о положительном тесте на ковид она клиентке не рассказала, лишь потом объяснила, что уже переболела, сама уже давно не выезжает – только принимает на дому, новый тест у нее отрицательный, и сейчас она ждет повторный результат.Объясняя свое решение, стилист сказала: она считает, что "эта болезнь не настолько опасна, как все раздувают". "Все переболеют и лучше сейчас переболеть, чем потом. Кому суждено – тот умрет", — сказала она.Ранее стало известно, что в Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 7 семей.Из-за угрозы распространения коронавируса во многих регионах парикмахерские и салоны красоты закрыты, однако некоторые мастера все равно продолжают принимать клиентов на дому.