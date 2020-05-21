Руками не трогать. Теперь не только в музеях, но и на продуктовых рынках. Испания продолжает выход из карантина, но при этом продлила режим чрезвычайного положения. В современной истории страны его впервые ввели именно в марте этого года из-за коронавируса. Процедура достаточно сложная и требует большинства голосов.

"Руками не трогать". Теперь не только в музеях, но и на продуктовых рынках. Испания продолжает выход из карантина, но при этом продлила режим чрезвычайного положения. В современной истории страны его впервые ввели именно в марте этого года из-за коронавируса. Процедура достаточно сложная и требует большинства голосов. В итоге — его продлили еще на две недели.На улице уже тепло. В это время года они бы загорали на пляже. Но даже несмотря на погоду, ношение маски с сегодняшнего дня в Испании обязательно везде, где невозможно обеспечить дистанцию в два метра. В стране продлили режим чрезвычайного положения.Исторически тесные кварталы маленьких городов. Строили их в своем другое время. Соблюдать дистанцию здесь очень трудно, поэтому маска фактически становится обязательной.Сурма родом из Сальвадора. Чтобы накормить детей, она отстояла несколько часов в очереди в специальный центр помощи соседей. Все вместе собирают продукты питания, средства гигиены, а потом отдают нуждающимися. За последнюю неделю очереди увеличились в несколько раз."Это люди, которые пытались получить доступ к социальным услугам, но эти услуги перегружены и не могут больше принять людей. А может не могут принять, потому что возникнут юридически проблемы. Есть люди, у которых нет подтверждающих документов, и они не могут обратиться в социальные службы", — говорит волонтер центра выдачи гуманитарной помощи Альба Дьес."Это ситуация была немного похожа на апокалипсис, если так можно сказать. Я никогда бы не подумала, что в ресторанном бизнесе в историческом центре европейской столицы мы когда-нибудь сможем пережить нечто подобное", — говорит владелец ресторана Мануэла Паэлья.Но пережить пришлось. Многим до сих пор кажется, что это какой-то страшный сон. У Колизея нет туристов, на террасах Рима только местные. Многие рестораны даже не открылись — не хватает денег, чтобы обеспечить безопасность клиента.Приспособиться пытаются и в Греции. Несмотря на открытие пляжей, радости у многих нет. Туризм по-прежнему под вопросом. В стране вирус удалось взять под контроль, но страны, откуда чаще прилетали гости, все еще борются с эпидемией. Гид — одна из самых популярных профессий страны. Многие работали неофициально, и пособий не получить."Вспышка эпидемии в начале марта уничтожила для нас начало туристического сезона. Если ситуация не нормализуется, то у нас возникнут серьезные проблемы. Если весь сезон потеряем, то столкнемся с окончательной финансовой катастрофой", — говорит вице-президент Ассоциации лицензированных туристических гидов Елена Соулиоти.Трудно всем. И каждая страна Европы уже столкнулась с кризисом экономическим. При этом задумались многие о роли врачей. Во Франции решили провести ревизию медицинской системы. Как выяснилось, не было должного отношения к врачам. Реформу 2022 запустят раньше срока."Нам нужно построить более сильную и устойчивую систему, которая лучше бы заботилась о тех, кто заботится о нас", — заявил министр здравоохранения Франции оливье Веран.В Испании заболевших врачей уже почти 55 тысяч. Во многих странах, как считают ученые, именно медицинские учреждения стали местом взрывной волны коронавируса. Отсутствие современной защиты для персонала привело к росту числа больных среди тех, кто должен был с этой самой болезнью бороться. Но пока никаких громких процессов, суды только начинают работу. Но на этом фоне для многих испанцев кажется сюрреализмом одно из первых послекарантинных решений. Суд в Мадриде отклонил апелляцию Пилар Абель, пытавшейся доказать, что она является дочерью Сальвадора Дали. Теперь ей придется оплатить судебные издержки и эксгумацию останков знаменитого художника, позволившую провести анализ ДНК.Кстати, узнать о настоящей семье Дали можно уже сейчас . На этом этапе послаблений в Испании открылись популярные музеи. Правда все с теми же ограничениями. Социальная дистанция и маски. Вход бесплатный. Это попытка отвлечь хотя бы немного от проблем.