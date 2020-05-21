Руками не трогать. Теперь не только в музеях, но и на продуктовых рынках. Испания продолжает выход из карантина, но при этом продлила режим чрезвычайного положения. В современной истории страны его впервые ввели именно в марте этого года из-за коронавируса. Процедура достаточно сложная и требует большинства голосов.
"Руками не трогать". Теперь не только в музеях, но и на продуктовых рынках. Испания продолжает выход из карантина, но при этом продлила режим чрезвычайного положения. В современной истории страны его впервые ввели именно в марте этого года из-за коронавируса. Процедура достаточно сложная и требует большинства голосов. В итоге — его продлили еще на две недели.
На улице уже тепло. В это время года они бы загорали на пляже. Но даже несмотря на погоду, ношение маски с сегодняшнего дня в Испании обязательно везде, где невозможно обеспечить дистанцию в два метра. В стране продлили режим чрезвычайного положения.
Исторически тесные кварталы маленьких городов. Строили их в своем другое время. Соблюдать дистанцию здесь очень трудно, поэтому маска фактически становится обязательной.
Сурма родом из Сальвадора. Чтобы накормить детей, она отстояла несколько часов в очереди в специальный центр помощи соседей. Все вместе собирают продукты питания, средства гигиены, а потом отдают нуждающимися. За последнюю неделю очереди увеличились в несколько раз.
"Это люди, которые пытались получить доступ к социальным услугам, но эти услуги перегружены и не могут больше принять людей. А может не могут принять, потому что возникнут юридически проблемы. Есть люди, у которых нет подтверждающих документов, и они не могут обратиться в социальные службы", — говорит волонтер центра выдачи гуманитарной помощи Альба Дьес.
"Это ситуация была немного похожа на апокалипсис, если так можно сказать. Я никогда бы не подумала, что в ресторанном бизнесе в историческом центре европейской столицы мы когда-нибудь сможем пережить нечто подобное", — говорит владелец ресторана Мануэла Паэлья.
Но пережить пришлось. Многим до сих пор кажется, что это какой-то страшный сон. У Колизея нет туристов, на террасах Рима только местные. Многие рестораны даже не открылись — не хватает денег, чтобы обеспечить безопасность клиента.
Приспособиться пытаются и в Греции. Несмотря на открытие пляжей, радости у многих нет. Туризм по-прежнему под вопросом. В стране вирус удалось взять под контроль, но страны, откуда чаще прилетали гости, все еще борются с эпидемией. Гид — одна из самых популярных профессий страны. Многие работали неофициально, и пособий не получить.
"Вспышка эпидемии в начале марта уничтожила для нас начало туристического сезона. Если ситуация не нормализуется, то у нас возникнут серьезные проблемы. Если весь сезон потеряем, то столкнемся с окончательной финансовой катастрофой", — говорит вице-президент Ассоциации лицензированных туристических гидов Елена Соулиоти.
Трудно всем. И каждая страна Европы уже столкнулась с кризисом экономическим. При этом задумались многие о роли врачей. Во Франции решили провести ревизию медицинской системы. Как выяснилось, не было должного отношения к врачам. Реформу 2022 запустят раньше срока.
"Нам нужно построить более сильную и устойчивую систему, которая лучше бы заботилась о тех, кто заботится о нас", — заявил министр здравоохранения Франции оливье Веран.
В Испании заболевших врачей уже почти 55 тысяч. Во многих странах, как считают ученые, именно медицинские учреждения стали местом взрывной волны коронавируса. Отсутствие современной защиты для персонала привело к росту числа больных среди тех, кто должен был с этой самой болезнью бороться. Но пока никаких громких процессов, суды только начинают работу. Но на этом фоне для многих испанцев кажется сюрреализмом одно из первых послекарантинных решений. Суд в Мадриде отклонил апелляцию Пилар Абель, пытавшейся доказать, что она является дочерью Сальвадора Дали. Теперь ей придется оплатить судебные издержки и эксгумацию останков знаменитого художника, позволившую провести анализ ДНК.
Кстати, узнать о настоящей семье Дали можно уже сейчас . На этом этапе послаблений в Испании открылись популярные музеи. Правда все с теми же ограничениями. Социальная дистанция и маски. Вход бесплатный. Это попытка отвлечь хотя бы немного от проблем.