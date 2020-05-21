Коронавирус готов взять очередной психологический рубеж: число заболевших COVID-19 в мире вплотную приблизилось к пяти миллионам. Последние новости об эпидемии на 21 мая 2020 года – в материале Дни.ру.

Коронавирус готов взять очередной психологический рубеж: число заболевших COVID-19 в мире вплотную приблизилось к пяти миллионам. Последние новости об эпидемии на 21 мая 2020 года – в материале "Дни.ру".Коронавирус в миреЗаболели – 4 931 347Умерли – 324 277Выздоровели – 1 843 231Более 4,931 миллиона человек заразились коронавирусом в мире, свидетельствуют последние данные Университета Джона Хопкинса. В США количество выявленных случаев превысило 1,53 миллиона.Экономика Европы начинает восстанавливаться после пика эпидемии коронавируса. Кипр с 15 июня возобновляет прием туристов. Но докризисного уровня ждать придется долго: в 2020 году Минтуризма страны рассчитывает на 30% турпотока от показателей прошлого года.Коронавирус в РоссииЗаболели – 308 705Умерли – 2 972Выздоровели – 85 392В России коронавирус за последние сутки выявили у 8 764 человек. После улучшения эпидемиологической обстановки в стране пройдет парад, посвященный 75 летию Победы в Великой Отечественной войне, и голосование по поправкам к Конституции. По данным РБК, они могут пройти в один день – 24 июня. Окончательного решения не принято.Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал возобновить работу непродовольственных магазинов и кафе в регионах при соблюдении мер безопасности. Лето не за горами, поэтому готовиться нужно и к открытию курортов, санаториев и баз отдыха, считает парламентарий.Коронавирус в МосквеЗаболели – 153 501Умерли – 1 580Выздоровели – 36 936Коронавирус в Москве за истекшие сутки обнаружили у 2 699 человек. По сравнению с 19 мая, этот показатель снизился на 23%. В то же время мэр Сергей Собянин предупредил, что в мае смертей от COVID-19 будет значительно больше, чем в апреле.Сколько заболевших коронавирусомМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква153 5011 58036 936Россия308 7052 97285 392США1 547 22590 694339 232Весь мир4 757 232315 8221 786 259Коронавирус сегодня | | || | | | |