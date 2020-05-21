Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль укрепился по отношению к обеим валютам до максимумов с начала марта, свидетельствуют данные торгов.

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль укрепился по отношению к обеим валютам до максимумов с начала марта, свидетельствуют данные торгов.Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 70,98-71,23 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 71,01 руб. — это на 8 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. В ходе торгов доллар опускался ниже 71 руб. впервые с 10 марта.Курс евро составил 77,9 руб., опустившись на 11 коп. относительно отметки предыдущего закрытия. Европейская валюта торгуется ниже 78 руб. впервые с 6 марта.Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 9,28 коп. до 74,11 руб.Цены на нефть растут после публикации данных о сокращении запасов в США.Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent к 10:01 мск выросла на 1,5% и составила $36,29 за баррель.Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в июле повысилась на 1,9% до $34,12 за баррель.Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США накануне сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 5 миллионов баррелей. Опрошенные Reuters аналитики, напротив, прогнозировали рост на 1,2 миллиона баррелей.