Полузащитник голландского Хераклеса Александр Меркель, у которого гражданство Германии и Казахстана, может стать игроком московского Локомотива. Железнодорожники проявляют интерес к футболисту, у которого летом заканчивается контракт и он выйдет на рынок свободных агентов.

Полузащитник голландского "Хераклеса" Александр Меркель, у которого гражданство Германии и Казахстана, может стать игроком московского "Локомотива". Железнодорожники проявляют интерес к футболисту, у которого летом заканчивается контракт и он выйдет на рынок свободных агентов.Вершиной карьеры хавбека стали два сезона в итальянском "Милане", после чего он сменил достаточно много клубов: "Дженоа", австрийскую "Адмиру", немецкий "Бохум", итальянские "Удинезе" и "Пизу", швейцарский "Грассхопперс" и английский "Уотфорд".В "Хераклесе" полузащитник играл с 2018 года, сообщает Чемпионат.Com. С 2007 по 2011 год Александр играл за юношеские и молодёжные сборные Германии разных возрастов, а в 2015 году стало известно, что Меркель согласился выступать за сборную Казахстана, в которой сыграл три матча.