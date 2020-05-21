Исследовательский холдинг Ромир составил рейтинг знаменитостей после опроса владельцев отечественных автомобилей и иномарок. У инфлюенсеров поинтересовались, кто из публичных людей вызывает наибольшее доверие.

Исследовательский холдинг "Ромир" составил рейтинг знаменитостей после опроса владельцев отечественных автомобилей и иномарок. У инфлюенсеров поинтересовались, кто из публичных людей вызывает наибольшее доверие.Согласно результатам опроса, наибольшее доверие у россиян, имеющих отечественные автомобили, вызывает Алла Пугачева. Народная артистка выступает достаточно редко, но до сих пор является одной из самых любимых знаменитостей.Примадонне российской эстрады уступила Полина Гагарина. Певица, занявшее второе место в рейтинге, часто дает концерты и появляется на телеэкранах. Недавно она вновь была наставницей в проекте "Голос. Дети".Юморист Павел Воля и актриса Чулпан Хаматова заняли третье и четвертое место соответственно. Андрей Малахов расположился на пятой позиции и обошел своего коллегу Бориса Корчевникова. Телеведущие имеют собственные передачи на канале "Россия 1". Их даже можно назвать конкурентами, которые сражаются за внимание зрителей.10 Янв 2019 в 10:56 PSTБорис Корчевников, занявший седьмое место, также уступил ведущему "Поле чудес" Леониду Якубовичу. Рейтинг замыкают народный артист Филипп Киркоров, актер Сергей Безруков и телеведущая Екатерина Андреева.Отметим, что ведущая программы "Время" – единственная знаменитость, которой также доверяют владельцы иномарок. Они отдали ей второе место. На вершине рейтинга оказался Владимир Познер. В топ также вошли телеведущая Ольга Бузова, актер Александр Петров и шоумен Гарик Харламов.Вышеперечисленные знаменитости обошли звезду телеканала НТВ Леру Кудрявцеву, телеведущего Владимира Соловьева, журналиста Андрея Норкина. Телеведущий Иван Ургант и блогер Настя Ивлеева оказались последними в рейтинге.