Два человека пострадали в результате аварии на юге Москвы, где легковой автомобиль протаранил остановку, а затем врезался в дерево. Водитель и пассажир оказались зажаты в машине, вызволить их удалось только с помощью гидравлических ножниц.

Два человека пострадали в результате аварии на юге Москвы, где легковой автомобиль протаранил остановку, а затем врезался в дерево. Водитель и пассажир оказались зажаты в машине, вызволить их удалось только с помощью гидравлических ножниц.ДТП произошло в первой половине дня 21 мая на улице Вавилова. Владелец не смог удержать свой Lexus на дороге, машина на высокой скорости врезалась в автобусную остановку, вылетела на встречную полосу и столкнулась с деревом.Водитель и пассажир оказались заблокированы в искореженном салоне, сотрудникам МЧС пришлось попотечь, чтобы их вытащить. О характере травм пострадавших ничего не сообщается.