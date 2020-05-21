Президент МОК Томас Бах признался, что организация допускает возможность отмены летних Олимпийских игр в Токио.

Томас Бах рассказал BBC, что если Олимпийские игры в Токио не удастся провести в 2021 году, то их придётся отменить.Откровенно говоря, я понимаю это, потому что вы не можете вечно нанимать 3 тыс. или 5 тыс. человек в оргкомитет. Вы не можете каждый год менять весь спортивный календарь во всех основных федерациях по всему миру. У спортсменов не может быть неопределённости, — сказал глава МОК.При этом он выразил мнение, что для успешного проведения соревнований в 2021 году может потребоваться принятие ряда мер, в том числе в сфере здравоохранения. По словам Баха, для некоторых из участников Игр может потребоваться введение карантина.