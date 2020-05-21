Три человека получили ранения в результате стрельбы, которую устроил возле торгового центра в Аризоне вооруженный винтовкой молодой человек. Злоумышленник, которого уже задержали полицейские, вел прямую трансляцию в Snapchat.

Три человека получили ранения в результате стрельбы, которую устроил возле торгового центра в Аризоне вооруженный винтовкой молодой человек, передает ABC15. Злоумышленник, которого уже задержали полицейские, вел прямую трансляцию в Snapchat.Нападение было совершено около восьми часов вечера по местному времени 20 мая в городе Глендейл. На кадрах видно, как молодой человек на машине подъезжает к ТЦ, показывает подписчикам свою винтовку AR-15 и обещает открыть огонь на поражение. Он транслировал и то, как стреляет по посетителям, среди которых оказался и сенаторот Аризоны Мартин Кесада. Он не пострадал, но три человека получили ранения, одна женщина находится в критическом состоянии.Нападавшего задержали на месте, полиция не называет его имени и мотивов. По данным 12 News, это 20-летний Армандо Эрнандес из соседнего городка, его опознала собственная мать. Впрочем, и она затруднилась сказать, что толкнуло сына на преступление.