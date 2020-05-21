Моряки-тихоокеанцы отмечают профессиональный праздник - 289 лет со дня образования Тихоокеанского флота (ТОФ). В этом году боевой состав должны пополнить 15 новых кораблей, в том числе с ракетными комплексами Калибр. Сегодня в честь праздника на кораблях и частях состоялся торжественный подъем флагов. Лучших военнослужащих отметили грамотами и благодарностями командования.

Моряки-тихоокеанцы отмечают профессиональный праздник — 289 лет со дня образования Тихоокеанского флота (ТОФ). В этом году боевой состав должны пополнить 15 новых кораблей, в том числе с ракетными комплексами "Калибр". Сегодня в честь праздника на кораблях и частях состоялся торжественный подъем флагов. Лучших военнослужащих отметили грамотами и благодарностями командования.Для романтиков береговые маяки — символ веры и надежды, но для моряков это точный и верный ориентир. Например, Токаревский указывает на опасную мель на подходе к Владивостоку. А живописный маяк на мысе Басаргина — часть морских ворот Владивостока вместе с другим, на крошечном островке Скрыплева. Корабли проходят между ними и далее ориентируются еще на три башни и створный знак, указывающий на точку входа в бухту Золотой Рог.Этими навигационными сооружениями, которых на всем Дальнем Востоке насчитывается более двухсот, заведует гидрографическая служба Тихоокеанского флота."Конечно, ГЛОНАСС и GPS работают, но этого недостаточно, в любое время может выйти из строя, и маяки пока актуальны. Поэтому стараемся содержать, беречь", — говорит начальник маяка Басаргина Алексей Степков.Флотские гидрографы обеспечивают безопасность мореплавания в прибрежной морской зоне и в дальних походах. В прошлом году Тихоокеанский флот принимал участие в стратегическом командно-штабном учении "Гром-2019", в совместных учениях с ВМС Китая "Морское взаимодействие", провел маневры с силами Вьетнама, Японии, Таиланда. В этом году флот уже выходил на серию тактических учений в Тихом океане; корабли группировки работали вдали от берегов практически два месяца.С момента создания Охотского порта — первого военно-морского подразделения на Дальнем Востоке России — прошло уже 289 лет. На флоте принято чтить традиции и сохранять память, будь то легендарные походы самой результативной советской подлодки Великой Отечественной С-56 или поражение царской России в русской-японской войне.Транспорт дезинфицируют, а пассажирам-новобранцам измеряют температуру, потом обязательная сдача экспресс теста на коронавирус. Если все нормально впереди стандартная медкомиссия и распределение в войска. Как минимум треть из этих парней хотят связать свою жизнь с тихоокеанским флотом.Электроника и механическая часть в последние годы заметно усложнились. На флоте идет плановая модернизация и оснащение новой современной техникой и вооружением. Планируется, что уже в этом году в состав войдут порядка 15 новых боевых кораблей и судов обеспечения, часть из них будут нести на себе комплексы крылатых ракет семейства "Калибр".Сегодня на всех без исключениях кораблях Тихоокеанского флота подняли Андреевский флаг и флаги расцвечивания. Флаги в честь дня образования ТОФ подняли и на мемориалах. На кораблях и в береговых частях проходят тождественные построения личного состава, а лучших командование награждает благодарностями и грамотами.