Злоумышленники, разработав схему хищения бюджетных средств, незаконно возвращали имущественный налоговый вычет, предоставляемый в связи с приобретением жилых помещений...

Сотрудники Главного управления МВД России по г. Москве во взаимодействии с УФНС России по г. Москве пресекли систематическое хищение бюджетных средств.Оперативниками установлено, что злоумышленники, разработав схему хищения бюджетных средств с распределением ролей между собой, незаконно возвращали имущественный налоговый вычет, предоставляемый в связи с приобретением жилых помещений. Фактически квартиры не были приобретены, и оснований для возврата денежных средств физическим лицам не имелось.Предварительный ущерб составляет около 20 млн рублей.По данному факту СУ по ВАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.В ходе 20 обысков в жилищах и государственном учреждении столицы обнаружены документы и компьютерная техника, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.В настоящее время 6 фигурантов задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.Проводятся мероприятия, направленные на установление причастности фигурантов к совершению аналогичных эпизодов противоправной деятельности, а также установление возможных соучастников.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26 и (495) 950-44-73