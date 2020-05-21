При осмотре помещения полицейские обнаружили блендер, внутри которого находилось порошкообразное вещество, и три картонные коробки с патронами...

«Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления внутренних дел по Северному административному округу г. Москвы обнаружили в квартире москвича боеприпасы и амфетамин», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в квартире на Дегунинской улице задержали 29-летнего мужчину.При осмотре помещения полицейские обнаружили блендер, внутри которого находилось порошкообразное вещество, электронные весы и прозрачные полиэтиленовые пакеты с застежками. Согласно результатам исследования вещество, массой 7,23 грамма, находившееся в электроприборе, содержит в своем составе психотропное вещество – амфетамин. Установлено, что он предназначался для дальнейшего сбыта.Кроме того, при дальнейшем осмотре были изъяты три картонные коробки с патронами в количестве 78 штук. Согласно результатам исследования 50 патронов являются пистолетными патронами к пистолету Марголина и карабину «Биатлон», 28 штук являются пистолетными патронами к пистолету Макарова.По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению, покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», а также статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29