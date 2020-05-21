На Урале возобновилась работа зубных клиник и салонов красоты. Как сообщает ГТРК Урал, ограничения сняты с тех учреждений, у которых есть лицензии. Прием ведется по предварительной записи. Главным условием возобновления работы является строжайшее соблюдение всех предписанных Роспотребнадзором санитарно-гигиенических требований.

На Урале возобновилась работа зубных клиник и салонов красоты. Как сообщает ГТРК "Урал", ограничения сняты с тех учреждений, у которых есть лицензии. Прием ведется по предварительной записи.Главным условием возобновления работы является строжайшее соблюдение всех предписанных Роспотребнадзором санитарно-гигиенических требований, в том числе измерение температуры при входе, использование средств индивидуальной защиты. Если у посетителя выявлены признаки ОРВИ, прямо из стоматологической клиники его могут отправить в инфекционную больницу.В соответствии с новыми предписаниями Роспотребнадзора увеличатся промежутки между приемами пациентов, чтобы все помещения можно было продезинфицировать.Также в Свердловской области возобновилась плановая вакцинация детей, которая была временно приостановлена из-за эпидемии коронавируса. Перед визитом в поликлинику нужно записать по телефону и прийти к назначенному времени. Вход отдельный, всем приходящим измерят температуру. Здесь же есть санитайзер для обработки рук.