Крупный пожар на Ямале: горит лес на площади в 62 гектара. Как уточняет ГТРК Ямал, возгорание могло возникнуть из-за грозы, бушевавшей накануне.

Крупный пожар на Ямале: горит лес на площади в 62 гектара. Как уточняет ГТРК "Ямал", возгорание могло возникнуть из-за грозы, бушевавшей накануне.По сообщению Авиалесохраны, сейчас отряды спасателей предпринимают усилия, чтобы остановить распространение огня. К тушению пожара подключились сотрудники "Ямалспаса". Очаг возгорания расположен в Красноселькупском районе.Всего за минувшую неделю лесопожарной службой было ликвидировано 407 лесных пожаров, возникших в 36 регионах России. Общая площадь территории, на которой возник огонь, составила 39 459 га.