Актер Даниил Вахрушев стал гостем Вечернего шоу с Аллой Довлатовой на Русском радио. Он признался, что восхищен работой с Дмитрием Нагиевым.

Актер Даниил Вахрушев стал гостем "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио". Он признался, что восхищен работой с Дмитрием Нагиевым.Артисты пересекались уже в нескольких проектах.Даниил Вахрушев горд тем, что знаком со звездой.Актер вспомнил, как вместе со старшим коллегой играл в "Физруке" и "Елках". Он рассказал, что однажды Дмитрий Нагиев не выдержал и спросил его напрямую о том, что тот его просто "преследует". "Ты что издеваешься надо мной? Мы все время вместе", – поделился актер.Вахрушев в ответ задал Дмитрию Нагиеву тот же вопрос. Он признался, что артист – в списке его кумиров. По мнению Даниила, его старший коллега – кладезь профессиональных находок. Он умеет незаметно делится своими навыками с молодежью, при этом всегда держа марку.18 Июл 2019 в 6:25 PDTОтметим, 53-летний находится не только в прекрасной профессиональной, но и физической форме. Ранее телеведущий и актер признается, что с самого детства занимается спортом. Он продолжает тренироваться даже в период самоизоляции: три раза в неделю занимается силовыми упражнениями. Все занятия происходят под руководством брата Евгения.