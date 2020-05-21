Звезда сериалов Дикий ангел и Богатые и знаменитые растрогала
российских фанатов. Наталия Орейро показала сюрприз, который ей приготовил
восьмилетний сын Мерлин.
Звезда сериалов "Дикий ангел" и "Богатые и знаменитые" растрогала
российских фанатов. Наталия Орейро показала сюрприз, который ей приготовил
восьмилетний сын Мерлин.
19 мая зарубежная актриса и певица отметила день рождения.
Знаменитости исполнилось 43 года. В соцсетях Наталия Орейро похвасталась
подарком, который сделал ей единственный наследник.
Как оказалось восьмилетний Мерлин вручил Наталии самодельную
открытку. Мальчик изобразил на листке бумаги цветок в сердечке. "С днем
рождения, мамочка!" – написал он в верхнем левом углу. В правой нижней части
листа ребенок добавил: "Я тебя люблю".
Подписчики звезды сериала "Дикий ангел" присоединились к
поздравлению. В комментариях к публикации много сообщений на русском языке. "С
днем рождения, Ангел🌼🌼🎉🎉🎉🌹🌹
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "С
Днем Рождения, Наташенька!!! Счастья, успехов, удачи и семейного
благополучия!!!🎉😘❤️💃", "Natalia,
с днем рождения 🎉 🎊
🎈 Богатырского здоровья вам и вашим близким 💪
Успехов во всем 🏆 😘😘😘", – пишут поклонники Наталии
Орейро.
18 Май 2020 в 9:00 PDT
Напомним,
звезда сериала "Дикий ангел" замужем за лидером рок-группы Divididos Рикардо
Мольо. Знаменитости в браке уже более 18 лет. Наталия и Рикардо не носят
обручальных колец, вместо этого влюбленные украсили безымянные пальцы правых
рук парными татуировками.
17 Авг 2019 в 6:15 PDT
Ранее в интервью Орейро признавалась, что роман с Мольо
вернул ее к жизни после затяжной депрессии. В 2012 году подарила
мужу сына Мерлина
Атауальпу.
26 Янв 2019 в 5:34 PST
В 2015
году брак Наталии Орейро прошел через серьезное испытание. По слухам во время
съемок в сериале "Среди каннибалов" у артистки случился непродолжительный роман
с партнером Бенхамином Викунья. Сплетни о неверности мужу знаменитость
комментировать отказывалась, однако тот факт, что после встречи с Викунья
Орейро на продолжительное время съехала от супруга говорит сам за себя. Так или
иначе, Наталия и ее супруг смогли сохранить семью.