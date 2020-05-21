Звезда сериалов Дикий ангел и Богатые и знаменитые растрогала российских фанатов. Наталия Орейро показала сюрприз, который ей приготовил восьмилетний сын Мерлин.

Звезда сериалов "Дикий ангел" и "Богатые и знаменитые" растрогалароссийских фанатов. Наталия Орейро показала сюрприз, который ей приготовилвосьмилетний сын Мерлин.19 мая зарубежная актриса и певица отметила день рождения.Знаменитости исполнилось 43 года. В соцсетях Наталия Орейро похвасталасьподарком, который сделал ей единственный наследник.Как оказалось восьмилетний Мерлин вручил Наталии самодельнуюоткрытку. Мальчик изобразил на листке бумаги цветок в сердечке. "С днемрождения, мамочка!" – написал он в верхнем левом углу. В правой нижней частилиста ребенок добавил: "Я тебя люблю".Подписчики звезды сериала "Дикий ангел" присоединились кпоздравлению. В комментариях к публикации много сообщений на русском языке. "Сднем рождения, Ангел🌼🌼🎉🎉🎉🌹🌹(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "СДнем Рождения, Наташенька!!! Счастья, успехов, удачи и семейногоблагополучия!!!🎉😘❤️💃", "Natalia,с днем рождения 🎉 🎊🎈 Богатырского здоровья вам и вашим близким 💪Успехов во всем 🏆 😘😘😘", – пишут поклонники НаталииОрейро.18 Май 2020 в 9:00 PDTНапомним,звезда сериала "Дикий ангел" замужем за лидером рок-группы Divididos РикардоМольо. Знаменитости в браке уже более 18 лет. Наталия и Рикардо не носятобручальных колец, вместо этого влюбленные украсили безымянные пальцы правыхрук парными татуировками.17 Авг 2019 в 6:15 PDTРанее в интервью Орейро признавалась, что роман с Мольовернул ее к жизни после затяжной депрессии. В 2012 году подариламужу сына МерлинаАтауальпу.26 Янв 2019 в 5:34 PSTВ 2015году брак Наталии Орейро прошел через серьезное испытание. По слухам во времясъемок в сериале "Среди каннибалов" у артистки случился непродолжительный романс партнером Бенхамином Викунья. Сплетни о неверности мужу знаменитостькомментировать отказывалась, однако тот факт, что после встречи с ВикуньяОрейро на продолжительное время съехала от супруга говорит сам за себя. Так илииначе, Наталия и ее супруг смогли сохранить семью.