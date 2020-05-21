Во времена Юрского периода, 165 миллионов лет назад, неподалеку от современной Коломны обитали сухопутные динозавры. И это теперь научно доказано. Останки редчайшего травоядного ископаемого, родственника диплодока, обнаружили в Подмосковье почти 30 лет назад. Но только сейчас ученые смогли оценить важность этой находки, которая в корне меняет прежние представления о миграции и расселении древнего вида по планете.

Во времена Юрского периода, 165 миллионов лет назад, неподалеку от современной Коломны обитали сухопутные динозавры. И это теперь научно доказано. Останки редчайшего травоядного ископаемого, родственника диплодока, обнаружили в Подмосковье почти 30 лет назад. Но только сейчас ученые смогли оценить важность этой находки, которая в корне меняет прежние представления о миграции и расселении древнего вида по планете.Научная сенсация: в Подмосковье нашли кости динозавра. За все время раскопок в Европейской части страны таких открытий никогда не делали."Эти образцы лежали какое-то время в воде, здесь на них видны обрастатели. Следы червей", — говорит научный сотрудник.Во времена Юрского периода всю территорию московского региона покрывало море. В нем обитали гигантские акулы — мегаладоны. Сухопутных динозавров здесь быть не могло. Так считали ученые, пока палеонтолог-любитель Александр Выдрик случайно не наткнулся в карьере под Коломной на странные окаменелости."Налипшие на сапоги неимоверные клочья глины, чавкающая грязь и тут из под этой грязи видятся сначала один, потом другой кусочек чего-то черного. Безусловно, восторг! Три часа бегаешь, находишь второй позвонок. Я бы бегал еще больше, но увы, уже ночь настала", — рассказал он.Это было 23 года назад. Александ Выдрик, тогда студент-третьекурсник геофака МГУ, не понял, что нашел. На станции юннатов позвонки записали, как останки морской рептилии. И только сейчас их решили изучить внимательнее."Нужно очень аккуратно отделять части породы, поэтому процесс препаровки одного какого-то элемента может занимать, недели, месяцы", — пояснил Алексей Лозовский, старший лаборант-исследователь Палеонтологического института имени А.А. Борисяка РАН.Работа ювелирная. Если надавить слишком сильно или не там, экспонат будет утерян безвозвратно. После очистки — 3D-моделирование."Разные углы у камеры позволяют определить в данном случае очень точно полностью рельеф объекта. По падению лучей света выстраивается в дальнейшем высокоточная 3D-модель", — поясняет научный сотрудник.С помощью нее ученые воссоздали внешний облик."Для всей европейской России — это первый юрский динозавр завропод. Ни одного завропода в Европейской части России в юрских отложениях до этого не находили", — говорит Николай Зверьков, младший научный сотрудник лаборатории палеогерпетологии Палеонтологического института имени А.А. Борисяка РАН.Завропод ближайший родственник диплодока — любимого динозавра голливудских режиссеров. Благодаря Спилбергу диплодок, пожалуй, один из самых известных динозавров в мире.В России его можно увидеть только в московском Палеонтологическом музее. Представьте размеры этого гиганта. Длина от головы до конца хвоста — 27 метров. А высота с 3-этажный дом.Этот динозавр — копия найденного в Колорадо. Подмосковные были чуть меньше. Открытие позволяет ученым по-новому взглянуть на расселение и эволюцию этих древних существ."Это позволяет реконструировать путь распространения этих динозавров из центральной Азии через европейскую территорию России, далее в Европу и в Северную Америку", — рассказывает Александр Карху, заведующий музеем имени Ю.А.Орлова Палеонтологического института имени А.А. Борисяка РАН.165 миллионов лет назад под Коломной жили динозавры. Теперь это научно доказано. Не исключено, что находка — только начало грандиозных открытий.