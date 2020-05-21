The Guardian наделала немало шуму, и это еще мягко сказано. Речь в заметке о якобы массовой слежке американских гаджетов за десятками миллионов пользователей. Причем не такой, которую можно было бы ограничить, например, отключив геолокацию или запретив определенным приложениям собирать личные данные.

Британской газета The Guardian наделала немало шуму, и это еще мягко сказано. Объем публикации небольшой, зато фактов в ней хватит, чтобы у всего человечества случился приступ коллективной паранойи. Ну, или по крайней мере, чтобы подобный приступ случился у всех без исключения владельцев iPhone, iPad и другой продукции от компании Apple. Ведь речь в заметке о якобы массовой слежке американских гаджетов за десятками миллионов пользователей. Причем не такой, которую можно было бы ограничить, например, отключив геолокацию или запретив определенным приложениям собирать личные данные. А постоянной, и, опять же якобы, абсолютно неизбежной — посредством встроенного в технику голосового помощника. То есть всем известной программы Siri. Она, мол, не только отвечает на конкретные запросы, будучи активированной, но и даже в спящем режиме записывает буквально все подряд, включая фоновые разговоры и даже случайные звуки."Слушал сотни записей каждый день с разных устройств", — говорит Томас Ле Боннек, бывший субподрядчик Apple, который, судя по всему знает кухню изнутри. Siri даже не надо было активировать, что та прислушалась к разговору, как и хозяина, так и тех кто находился рядом."Записи не ограничивались пользователями устройств Apple, но также включали родственников, детей, друзей, коллег, всех. Система записывала все — имена, адреса, сообщения, поиски, фоновые шумы, фильмы и разговоры".По сути, это продолжение скандала — Томас Ле Боннек еще прошлым летом уволился из-за этических противоречий и на этом не остановился. Предал огласке. И Apple признала, что не полностью соответствуют своим высоким идеалам. Выпустила обновления, и дала возможность пользователям выбирать — включить или отключить голосовые записи. Однако, часть экспертов сомневается, что функция работает исправно."Ничего не было сделано, и ситуация даже хуже. Siri и другие компоненты собирают аудио даже в тех случаях, когда пользователь об этом не просил. Передают на сервера Apple, и сейчас это делается даже когда Siri выключена. Не просто передаются, но и снабжаются геометкой, и личными данными пользователя", — говорит эксперт по кибербезопасности и конкурентной разведке Андрей Масалович.Личные и деловые разговоры, тайны и желания отправляются на сервера, и гарантии, что их не будут использовать, у экспертов по кибербезопасности нет. Одни скажут, что так настраиваются сервисы, искусственный интеллект и так далее. Другие видят простор для шпионажа и шантажа. Ведь неизвестно у кого именно окажутся персональные данные."К сожалению, это аксиома современности, что никто из нас не защищен. Как только вы взяли какое-то электронное устройство, неважно – телефон, планшет, ноутбук, нужно быть готовым, что все, что вы делаете, оставляет за собой цифровой след, и все, что вы делаете за этим устройством, рано или поздно может оказаться в чужих руках", — говорит руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике Евгений Лифшиц.Но даже учитывая, что о так называемой "цифровой невинности" заикаться легкомысленно, существует и политика конфиденциальности и, в конце концов, законодательство разных стран. В своем обращении бывший подрядчик Apple пеняет: вот в ЕС самый строгий закон о защите данных, но применяется ли он? В любом случае, в Apple наверняка готовы к таким вопросам. Юридически."Является ли это персональными данными? То есть, скорее всего, вендор будет апеллировать к тому, что это технологическая информация, необходимая для улучшения качества сервисов, и вы часто в любом телефоне, не задумываясь, кликаете на галочку "я согласен, чтобы информация моя отправлялась" поставщику. Это и в Microsoft, и в Apple, и в Google", — говорит генеральный директор компании по разработке программных и аппаратных средств защиты информации Андрей Голов.Но бывшему сотруднику признание вины и обновления от Apple, видимо, было мало. Он уверен, компания из Купертино не проводила внутреннего расследования. И хочет, чтобы его провели компетентные органы. А это может стать еще одним болезненным ударом по репутации.