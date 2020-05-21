Рособоронэкспорт выводит на рынок новейший мобильный радар 59Н6-ТЕ. Эта радиолокационная станция способна обнаружить любую, в том числе гиперзвуковую, цель в радиусе до 450 километров и на высоте до 200 километров.

"Рособоронэкспорт" выводит на рынок новейший мобильный радар 59Н6-ТЕ. Эта радиолокационная станция способна обнаружить любую, в том числе гиперзвуковую, цель в радиусе до 450 километров и на высоте до 200 километров, сообщает пресс-служба компании.Одновременно станция может сопровождать до тысячи воздушных объектов. Отдельно РЛС способна распознать летящую к ней противорадиолокационную ракету противника и предупредить об угрозе экипаж.Станция 59Н6-ТЕ состоит из антенны, установленной на грузовике "КамАЗ-6560", и индикаторного поста на той же базе. При необходимости, рабочие места экипажа можно расположить отдельно от станции, как раз из-за угрозы атаки противорадиолокационной ракетой. В этом случае связь будет налажена через оптоволоконный кабель длиной до 1 километра, или по радиоканалу, дальность действия которого достигает 15 километров.Как заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, новейшая российская радиолокационная станция займет топовые позиции в своем сегменте рынка, особенно учитывая развитие гиперзвуковых технологий.