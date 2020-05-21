Новосибирская семья с ребенком принудительно отправлена в обсерватор. Такое решение принял суд в Иркутске.

Новосибирская семья с ребенком принудительно отправлена в обсерватор. Такое решение принял суд в Иркутске.Супруги с ребенком прилетели из Новосибирска в Иркутск в майские праздники, передает ГТРК "Иркутск" с ссылкой на пресс-службу суда. По общероссийским правилам, действующим в период эпидемии по коронавирусу, они обязаны были изолироваться в обсерватор на две недели. После подтверждения отрицательного анализа на COVID-19 семья смогла бы следовать к конечному пункту назначения.Однако супруги не приняли во внимание санитарные требования, хотя вместе с ними на рейсе оказался инфицированный пассажир. Куйбышевский районный суд Иркутска принял решение поместить новосибирцев на карантин принудительно.Вместе с тем, по данным оперштаба на 20 мая в регионе зарегистрировано 34 новых случая заражения СOVID-19 за сутки. Из числа заболевших — 23 вахтовика. Таким образом, общее количество подтверждённых случаев заболевания в Прибайкалье выросло до 780. Лечение сейчас проходят 597 человек, из них 66 из обсерваторов и 218 вахтовиков. Выздоровели 169 человек.